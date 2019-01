Gonçalo Oliveira cai na segunda ronda em Columbus

O tenista português Gonçalo Oliveira foi eliminado, esta quarta-feira, na segunda ronda do Challenger de Columbus, nos Estados Unidos.

O número cinco nacional, 284.º classificado do "ranking" ATP, deu luta, no entanto, não conseguiu evitar a eliminação aos pés do 12.º cabeça-de-série do torneio. Trata-se do espanhol Barnabe Zabata Miralles, número 267 do mundo, que ganhou em três "sets", pelos parciais de 1-6, 7-6 e 7-5.

Foi em 2h12 que Gonçalo Oliveira deixou a participação portuguesa em Columbus reduzida a um tenista. Gastão Elias, oitavo cabeça-de-série, fruto da 248.ª posição na lista ATP, está nos oitavos-de-final, ronda em que defrontará o francês Vincent Millot, 325.º da hierarquia mundial.