Varzim vence nos descontos e Estoril volta a deslizar

O Varzim venceu o Cova da Piedade por 2-1, em partida a contar para a 16ª jornada da II Liga, com o golo da vitória a surgir no último minuto dos descontos.

A equipa de Fernando Valente entrou a vencer, com um golo de penálti de Jonathan, aos 44 minutos. O Cova da Piedade empatou no segundo tempo, pela autoria de Firmino, aos 57 minutos.

Quando a partida se encaminhava para o empate, e já com o emblema de Almada reduzido a dez elementos face à expulsão de Willyan Rocha, o Varzim chegou à vitória com um golo de Ruster, aos 96 minutos.

Estoril em queda

O candiato à subida voltou a deslizar pela segunda partida consecutiva. Depois da derrota caseira frente ao Penafiel, o Estoril empatou, novamente em casa, frente ao Arouca, por 1-1.

A equipa de Quim Machado esteve a vencer até perto do fim, graças a um golo de Adílio Santos, aos 27 minutos. A formação canarinha chegou ao empate aos 73 minutos por Sandro Lima.

Com este resultado, o Estoril vê fugir os lugares de subida à I Liga e está agora a quatro pontos do Famalicão e a sete do líder Paços de Ferreira.

Outros resultados:

Vitória de Guimarães B 2-1 Benfica B