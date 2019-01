Rio contra universidade “de borla para todos”, acusa Governo de medida eleitoralista

Segunda-feira, na Convenção Nacional do Ensino Superior, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, afirmou que o Governo é “favorável” ao cenário do fim das propinas no prazo de uma década.

À esquerda, Catarina Martins logo trataria de declarar a medida “socialmente justa”. A líder bloquista aproveitou para lembrar que as propinas vão descer 212 euros no próximo ano letivo, uma medida proposta pelo Bloco e que foi aprovada no último Orçamento do Estado.

Já à direita, Rui Rio mostrou-se desagradado face às declarações de Heitor. E escreveria naquele dia, no Twitter: “Isto significa que os que não andam na universidade pública teriam de pagar pelos que a frequentam. É esta a justiça social e fiscal deste governo? A justiça social faz-se pela ação social, nunca desta forma. Assim, não vamos por bom caminho”.

Também presente na Convenção Nacional do Ensino Superior de segunda-feira, o Presidente da República afirmou concordar “totalmente” com o fim das propinas. “Significa terminar com o drama que é o número elevadíssimo de alunos que terminam o ensino secundário e não têm dinheiro para o ensino superior, porque as famílias não têm condições”, justificou Marcelo Rebelo de Sousa.

Entretanto, esta quarta-feira, o PSD, através do presidente do seu Conselho Estratégico Nacional, David Justino, lembrou que enquanto foi líder do partido, Marcelo Rebelo de Sousa, a par com o PS, acordou a introdução (ou restituição) de propinas nas universidade e politécnicos.

Ao final da tarde, à saída da Reunião da Comissão Política do PSD, Rui Rio voltou a lançar farpas a Marcelo. “As pessoas podem evoluir e pensar de outra forma. Eu tenho este pensamento, mas nada me garante que daqui por quatro ou cinco anos não venha a ter uma ideia diferente. Por enquanto, não mudei a minha posição”.

Já quanto à posição do Governo, essa, Rio considera-a eleitoralista. “Do ponto de vista eleitoral é capaz de surtir algum efeito, não sei. O povo também vai percebendo algumas coisas… Mas não é a nossa forma de ver as coisas”, lembrou o líder social-democrata.

E que forma de ver é? “A posição que eu tenho – e que o PSD tem – sobre as propinas é a posição de sempre: nós entendemos que temos de pagar propinas. Outra coisa, diferente, é dizer: o país tem de ter uma estratégia para que um estudante que tenha vontade de ir para universidade – e capacidade para ir –, não deixe de ir por constragimentos financeiros. Ele tem de ir, mas isso faz-se em sede de apoio social. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o modelo de financiamento e de custeio das universidades e outra coisa, diferente, é a acção do social”, começou por explicar Rio.

“Não vejo razão para que alguém que pode pagar, pura e simplesmente deixe de pagar, quando aquilo que se paga, para alguns, é relativamente pouco. Este modelo que o PSD sempre defendeu ao longo dos anos é muito mais correto e justo do que dizer que a partir de agora é de borla para todos, para quem pode e para quem não pode”, concluiu.

Questionado pelos jornalistas sobre o encontro de vários dirigentes de distritais do PSD com vista à convocação de um Conselho Nacional extraordinário para destituir a direção de Rui Rio, o mesmo recusou-se a comentar.

Tal como não comentaria as recentes declarações de Luís Montenegro (o ex-líder parlamentar do PSD anunciou que o partido tem de “mudar”, caso contrário “não se vai conseguir afirmar”) e de Manuela Ferreira Leite. A ex-líder do PSD, recorde-se, revelou sentir “algum desprezo” pela realização da primeira convenção do Movimento Europa e Liberdade, que vai juntar esta semana várias correntes da direita portuguesa, entre as quais vozes críticas de Rio – Ferreira Leite prefere que os PSD “tenha pior resultado nas eleições do que um rótulo [de direita] que não lhe assenta”.