Plano do Feirense é despedir-se da primeira volta a vencer

O objetivo do Feirense, para a visita ao Aves, é terminar a primeira volta do campeonato com uma vitória. Fábio Sturgeon é o porta-voz da equipa, na antevisão da ronda 17, e dá conta da vontade de apagar a má imagem.

Em declarações reproduzidas no site oficial do clube, o avançado admite que o Feirense "gostava de ter mais pontos neste momento", mas salienta a resposta dada diante do Santa Clara: os fogaceiros estavam a perder por 2-0 e conseguiram empatar a dois golos.

"Demonstra bem o caráter, a união e a força desta equipa. É fundamental somarmos mais triunfos nos próximos jogos e é com esta alma, com esta cultura Feirense como tantas vezes pede o nosso treinador, que vamos dar alegrias aos nossos adeptos", afirma Sturgeon, que tem objetivo para a visita ao Aves: "Queremos terminar a primeira volta com uma vitória."

O Feirense está no 16.º lugar do campeonato, a dois pontos do primeiro lugar da salvação. O Aves está em 17.º, com menos um ponto. Este jogo de "aflitos" terá apito inicial às 19h00 de sexta-feira, na Vila das Aves, e informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.