São Paulo não está surpreendido com o interesse em Éder Militão

O São Paulo não está "nada surpreendido" com o recente interesse de vários clubes europeus na contratação do central Éder Militão e confessa estar "atento" a uma eventual transferência, porque tem assegurado 10% de uma futura transferência.

Em declarações a Bola Branca, Juca Pacheco, responsável pela assessoria do clube paulista, confirma a percentagem integrada no negócio com FC Porto devido à certeza no futuro brilhante do defesa:

"Temos 10% de um futuro negócio e mais uma percentagem de formação que ronda os 4%. Quando colocámos no negócio essa percentagem é porque tínhamos a certeza que o mercado dele extrapola Portugal. Agora só precisamos de esperar".

O brasileiro chegou no verão a Portugal e assumiu a titularidade no eixo da defesa portista. Desde então, Militão soma 22 jogos e dois golos apontados e tem feito "salivar" vários grandes do futebol europeu, como o Real Madrid, Barcelona e Manchester United.

"O São Paulo já não tem influência direta sobre nada do Militão, nenhum controlo sobre a sua carreira, mas nada nos surpreende. Tínhamos a certeza que iria chegar e tomar conta. Só não ficou connosco por uma questão pessoal dele, porque queríamos continuar com ele e renovar contrato", adicionou.

Militão tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros no mercado de verão, e está fixada nos 75 milhões de euros neste mercado de inverno, sabe a Renascença.