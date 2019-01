Nildo Petrolina deixa o Aves e ruma à Arábia Saudita

O Al Taawon anunciou a contratação do extremo Nildo Petrolina, oriundo do Desportivo das Aves.

O brasileiro de 32 anos vai ser orientado por Pedro Emanuel no campeonato saudita, no atual 4º classificado do campeonato.

Nildo Petrolino é um velho conhecido do futebol português, onde chegou em 2010 para representar o Trofense. Deste então jogou ainda pelo Beira-Mar, Arouca e Moreirense. Chegou à Vila das Aves na temporada passada e ajudou a conquistar a Taça de Portugal. No total somou 48 partidas e fez oito golos.