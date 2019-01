Benfica confirma ausência de Jonas frente ao Santa Clara

O Benfica confirmou, esta quarta-feira, que Jonas não poderá jogar diante do Santa Clara, devido a lesão.

O jornal "A Bola" noticiara que o avançado, que se lesionou no joelho direito no lance da expulsão em Portimão, não é opção para o jogo com o Santa Clara. À margem de um evento solidário, o Benfica confirmou a ausência do goleador nos Açores, na 17.ª jornada do campeonato.

Jonas é, juntamente com Seferovic, o melhor marcador do Benfica, com nove golos. Porém, ao passo que o suíço alcançou esse número em 26 jogos, a Jonas bastaram 15. No campeonato, são seis golos em 10 jogos.

O segundo teste de Bruno Lage no banco encarnado será na sexta-feira, às 18h00, no Estádio de São Miguel. O Santa Clara-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.