Benfica de olho em guarda-redes do São Paulo

O Benfica terá mostrado interesse na contratação de Jean, guarda-redes do São Paulo, segundo avança o "GloboEsporte.com", esta quarta-feira.

Perante o interesse dos encarnados e de outros clubes fora do Brasil, o São Paulo, que tem 70% do passe do guardião de 23 anos, entrou em negociações com o Bahia para comprar os restantes 30%. No final de 2017, o São Paulo pagou 2,5 milhões de euros pela contratação de Jean.

No primeiro ano no São Paulo, em 2018, Jean alinhou em 12 partidas. Passou a maioria das primeiras 28 jornadas do Brasileirão no banco, no entanto, conquistou a titularidade à 29.ª e, desde então, não a largou.