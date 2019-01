Paços de Ferreira vence Leixões e é líder isolado

O Paços de Ferreira venceu, esta quarta-feira, o Leixões por 1-0, e isolou-se na liderança da II Liga.

A equipa de Vítor Oliveira seguia já há várias jornadas em igualdade pontual com o Famalicão, mas sempre com uma partida a menos. O Paços bateu o Leixões pela margem mínima, com o golo a ser apontado já bem perto do fim, aos 79 minutos por Douglas Tanque.

O Penafiel venceu categoricamente o Académico de Viseu, que não teve Manuel Cajuda no banco de suplentes devido a uma pequena cirurgia. No 25 de Abril, a equipa da case venceu por 2-0 com "bis" do ponta-de-lança Pires.

A equipa de Armando Evangelista subiu ao 5º lugar da II Liga e reentra na discussão por um lugar de subida, com 26 pontos.

O FC Porto B continua a recuperação e venceu, fora de portas, o Braga B. Rui Barros contou com quatro "reforços" vindos da equipa principal: Diogo Costa, Diogo Leite, Bruno Costa e Marius. Os dragões venceram por 1-0 com golo do jovem de 19 anos João Mário.