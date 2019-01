Abel não entrega título ao FC Porto por antecipação

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, não acredita que o título de campeão nacional esteja já atribuído ao FC Porto.

O FC Porto tem seis pontos para o Braga, que é segundo, sete para o Benfica, terceiro, e oito para o Sporting, quarto. Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o técnico minhoto comentou que "já querem arranjar um vencedor" quando o campeonato ainda está a meio.

Abel lembrou, sem dar nomes ou datas, "uma equipa que estava à frente sete pontos a quatro ou cinco jornadas do fim e não foi campeã".

Ainda assim, realçou a "dificuldade que os três grandes têm tido para ganhar os seus jogos", pelo que considera que se deve dar "mais mérito ainda" ao Braga por se conseguir manter na vice-liderança. "Ser consistente na vitória é tremendamente desgastante", observou.

Cuidados para o assalto à caixa-forte de Portimão



Abel Ferreira tem muito em conta a força do Portimonense em casa, onde já derrotou Sporting e Benfica. Registo que inspira grande cautela ao treinador arsenalista para a 17.ª jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão da partiad, esta quarta-feira, Abel salientou "as dificuldades que os grandes tiveram a jogar em Portimão" e considerou que, em casa, o Portimonense é "dos melhores do campeonato". O treinador do Braga espera, por isso, "um grande jogo".

Segundo e oitavo classificados do campeonato encontram-se na quinta-feira, às 20h15, no Estádio Municipal de Portimão. O Portimonense-Braga terá informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.