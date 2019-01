Santa Clara quer causar problemas ao Benfica

O médio do Santa Clara Bruno Lamas acredita que a motivação de jogar bem e ganhar é "automática" nos jogos com as equipas grandes e que, frente ao Benfica, na 17.ª jornada do campeonato, não será diferente.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, Bruno Lamas salientou que "em todos os jogos contra os grandes" o Santa Clara tem mostrado "capacidade de ter bola" e de manter a tranquilidade "de jogar contra equipas superiores". Com Sporting e FC Porto, esteve a vencer, mas acabou por perder por 2-1. Diante do Benfica, "não vai ser diferente".

"Sabemos da qualidade deles, mas vamos buscar os três pontos, se não pelo menos somar neste jogo", sublinhou o médio, para quem a motivação neste género de jogos "vem de forma automática":

"Sabemos que toda gente está a ver por causa deles [equipas grandes] e as coisas saem mais naturalmente. Às vezes parece que vai ser mais difícil, mas acaba por ser melhor para jogar, porque não temos tanta responsabilidade, porque o peso da pressão está do lado deles."

Bruno Lamas desvaloriza a mudança do treinador do Benfica, salientando que, com Bruno Lage, os encarnados "vão estar na mesma motivados" para conseguirem os três pontos. "Temos de ter tranquilidade de saber jogar e quem sabe ir buscar a vitória. Eles trabalham muito bem, estão rotinados, e nós estamos a trabalhar para quando formos à frente conseguirmos marcar", projetou.

Os açoreanos tentarão surpreender os lisboetas na sexta-feira, às 18h00, no Estádio de São Miguel. O Santa Clara-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.