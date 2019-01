Aeronave ligeira que descolou de Tires despenha-se no País Basco

Uma avioneta com duas pessoas a bordo despenhou-se esta quarta-feira no País Basco, estando já confirmada a existência de um morto. De acordo com vários órgãos da imprensa basca, decorrem buscas pelo segundo ocupante.

O aparelho, um Piper, levantou de Tires, no concelho de Cascais, e tina por destino o aeroporto de Hondarribia, em San Sebastian. De acordo com fonte aeronáutica portuguesa citada pela agência Lusa, o aparelho tem matrícula inglesa.

Segundo a mesma fonte, os ocupantes da aeronave - de quatro lugares - “são de nacionalidade estrangeira, possivelmente inglesa”.



A avioneta despenhou-se numa zona montanhosa, mais precisamente no monte Ernio, em Errezil, onde as equipas de resgate já recuperaram o corpo de um dos tripulantes, revelaram as autoridades locais à agência espanhola EFE.

As unidades de resgate da polícia e dos bombeiros bascos localizaram os restos da aeronave cerca das 15h45. O aeródromo de Errezil tinha sido avisado de uma explosão no monte Ernio, pouco antes das 14:00.

Os trabalhos de busca estão a ser dificultados por uma forte névoa.