Krovinovic e a saída de Rui Vitória: "Aprendemos muito com ele"

Filip Krovinovic, médio croata do Benfica, deixou um agradecimento especial em nome do plantel das águias a Rui Vitória. Em declarações à margem de uma ação solidária com crianças da CRIAR-T, na sala de imprensa do Seixal, o médio não fugiu às questões sobre a saída do treinador:

"A vida do futebol é mesmo assim. Estamos todos muito agradecidos ao Rui Vitória, aprendemos muito com ele. Desejamos-lhe toda a sorte, mas agora temos novo treinador e precisamos de estar concentrados no nosso trabalho", começou por dizer.

Krovinovic deixou ainda elogios a Bruno Lage, treinador interino, e remeteu para a direção a decisão de manter o técnico até ao final da época: "Já estamos com ele há uma semana e está tudo bem. Mostrámos uma boa atitude contra o Rio Ave e já estamos a pensar no Santa Clara. Se ele fica ou não, não é connosco".

A alteração tática de um 4-3-3 para 4-4-2 é uma mudança encarada com normalidade pelo croata. "Já jogámos em 4-4-2, não vai haver problemas, até porque o sistema não muda muito as coisas. Passámos uma fase menos boa, já passou e agora temos coisas novas".

O médio sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito na temporada passada e tem tido dificuldade em reafirmar-se no onze inicial encarnado, algo que espera que aconteça em breve: "Estou aqui para jogar e treino para mostrar o meu valor. Vou sempre dar tudo e depois a decisão cabe ao treinador".

Krovinovic soma apenas seis partidas esta época e apenas 15 minutos na I Liga.

Clássico em Alvalade? "Não ligamos"

As águias deslocam-se aos Açores para defrontar o Santa Clara na próxima sexta-feira. No dia seguinte, o FC Porto, líder do campeonato, desloca-se a Alvalade para defrontar o Sporting, jogo que poderá ser importante para diminuir a desvantagem pontual para os dragões, que não preocupa Krovinovic:

"Não ligamos a esse jogo. Temos de estar concentrados no nosso jogo. Desvantagem para o FC Porto não preocupa. Há muito campeonato para jogar. Estamos tranquilos e vamos trabalhar".

O Santa Clara-Benfica está marcado para sexta-feira, às 19h00, nos Açores, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.