Bruno Fernandes eleito melhor jogador da Liga em dezembro

Bruno Fernandes foi eleito esta quarta-feira o melhor jogador da I Liga no mês de dezembro, anunciou a Liga de clubes. O médio leonino apontou três golos e quatro assistências nos quatro jogos disputados no último mês de 2018.

O camisola 8 do Sporting venceu com 15,74% dos votos de todos os treinadores do campeonato. Bruno Fernandes superou Marega (10,19%) e Bas Dost (7,41%).

Bruno Fernandes disputou quatro partidas no mês de dezembro, frente ao Rio Ave, Aves, Nacional e Vitória de Guimarães, nos quais apontou três golos e quatro assistências. O internacional português foi ainda escolhido como o melhor médio do mês, com 36,46% dos votos, superando Loum e Chiquinho, do Moreirense, que fecharam o pódio, respetivamente.

Muitos repetentes e uma estreia

O melhor treinador do mês voltou a ser Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, que segue numa série de 18 vitórias consecutivas em todas as competições. Durante o mês, os dragões venceram o Boavista, Portimonense, Santa Clara e Rio Ave.

O técnico azul e branco conseguiu 28,70% dos votos, vantagem considerável para o segundo classificado, Marcel Keizer, com 14,81%. Luís Castro terminou a votação no terceiro posto, com 11,11%.

Éder Militão voltou a ser eleito o melhor defesa do mês, revalidando o prémio de setembro, outubro e novembro. Muriel Becker, do Belenenses, foi eleito o melhor guarda-redes do mês, numa votação renhida. O brasileiro conseguiu 15,74%, Iker Casillas foi segundo com 13,89% e Renan Ribeiro terceiro com 12,96%.

Na luta pelo prémio de melhor avançado do mês voltaram a estar os três melhores marcadores do campeonato. Bas Dost venceu novamente o prémio, já conquistado em outubro e novembro. O holandês conseguiu 18,52% dos votos, superando Marega, com 16,67%, e Dyego Sousa, com 11,11%.

Na II Liga, o vencedor do prémio voltou a ser Luiz Phellype, avançado que trocou o Paços de Ferreira pelo Sporting nesta janela de transferências. O avançado brasileiro foi o melhor da II Liga nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.



O golo de Jovane Cabral na partida entre Sporting e Rio Ave, no Estádio dos Arcos, foi eleito o melhor do mês, numa votação realizada no site da Liga.

De acordo com o Regulamento de Competições, os prémios deverão ser entregues no primeiro jogo que a equipa de cada jogador eleito realize no seu estádio.