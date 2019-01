Joana Marques quer mostrar que não há "uma idade mínima" para ouvir Renascença

Joana Marques não se lembra quando é que soube que queria ser humorista. Não houve um momento de revelação - mas sempre gostou de escrever e, naturalmente, foi-se apercebendo que os textos saíam mais cómicos do que sérios. Começou a trabalhar como guionista e, logo no início da carreira, já escrevia textos para Maria Rueff e Ana Bola.

Pelo caminho, descobriu a rádio, que se transformou numa paixão - até porque na rádio dá para ir trabalhar de pijama. Depois de sete anos na Antena 3, onde mostrou ao país o seu lado “Extremamente Desagradável”, começa agora um novo projeto na Renascença.

Nesta entrevista, a humorista conta como o convite a surpreendeu e confessa-se entusiasmada para enfrentar o novo desafio. A parte chata, segundo Joana Marques, é "vir ter com a Ana Galvão outra vez", mas acredita que serão "mais amigas na Renascença".

No teu Facebook, prometes que 2019 vai ser um ano bem fixe… estás na Renascença, portanto claro que vai ser. Quais são as tuas expectativas para este novo projeto?

São as melhores. Eu por acaso ligo mais ao ano novo do que ao fim de ano, porque eu detesto mesmo aquela festa da passagem de ano e até gosto do ano novo, aquela ideia de fazer resoluções. Em janeiro acreditamos sempre que esse ano é que é. Mas eu acho que este talvez seja mesmo.

Parece aquela conversa nos clubes. Não querendo ofender os sportinguistas, parece sempre que “para o ano é que é”. Mas é bom ter essa resiliência.

Mas eu acredito mesmo que este ano - não no caso do Sporting, mas no meu caso - possa ser um bom ano. Estou entusiasmada. O arranque deste novo projeto coincidiu com o arranque do ano. É bom porque é a altura em que a pessoa tem mais energia para coisas novas. Tenho encontrado aqui pessoas também muito entusiasmadas. Eu sou o elemento que vem de fora, mas as pessoas cá dentro também estão entusiasmadas com o programa novo e com a ideia de fazer coisas diferentes.

Alguma vez imaginaste que vinhas parar à Renascença?

(Risos) Não. Sinceramente não. Até fiquei espantada com o convite, mas depois quando percebi qual era o plano – a ideia de fazer uma rádio um bocadinho diferente a partir daqui e todos os anos ir mudando, acompanhando os tempos - achei que era um projeto interessante. Quando disseram a primeira vez também me ri - se calhar foi a reação das pessoas quando ouviram - mas acho que em breve as pessoas vão perceber que a Renascença também está a mudar e não vão achar assim tão absurdo este juntar de Joana Marques e Renascença. Já não vai parecer uma frase assim tão estranha. As pessoas vão perceber que isto até faz sentido, mais do que parece.

Sentes esse desafio, de rejuvenescer um pouco a imagem que muita gente tem da Renascença?

Sim. Acho que a vinda da Ana Galvão também já tinha sido nesse sentido. E acho que tem tido bons resultados e faz sentido apostar nisso. Espero estar à altura. Isto não é um trocadilho com o meu tamanho. Mas espero que sim. É um desafio interessante, mostrar às pessoas que a Renascença não tem uma idade mínima nem máxima. Toda a gente pode ouvir. E acredito que as pessoas vão ter vontade de ouvir.

Primeiro foi a Ana Galvão, agora tu... de 0 a 10, quanto é que somos odiados na Antena 3?

(Risos) Talvez um bocadinho. Não, acho que eles compreendem, embora tenham ficado tristes com as duas saídas, mas também têm ainda lá gente boa para trabalhar e podemos ir lá roubar mais um ou outro, quem sabe. Continuamos de olho.





O que é que te cativou mais neste projeto? Foram as saudades da Ana Galvão?

Não, isso foi um contra. Estava assim a pesar os prós e os contras, e há a chatice de vir ter com a Ana Galvão outra vez, mas há os outros prós.

Fui sempre mantendo o contacto com ela, embora o trabalho diário em rádio seja sempre diferente de tudo o resto, ou seja, continuo amiga de todas as pessoas com quem trabalhei em rádio, mas aquele dia-a-dia... isto parece a conversa de quem entra em “reality shows”, mas o dia-a-dia é muito intenso porque é todos os dias, várias horas por dia, e falamos mesmo da nossa vida ali, tanto no ar como fora.

Às vezes nem distinguimos bem o que foi dito no ar e fora. E por isso fica uma relação diferente da que temos com outros amigos. Por isso sente-se falta, quando se quebra assim essa rotina diária. Estou com saudades de poder estar com ela outra vez todos os dias, sobretudo para embirrar com ela. E acho que ela também sente falta disso.

Mas agora nesta nova fase talvez eu consiga dar-me melhor com a Ana Galvão. Eu também já estou um bocadinho mais crescida. Longe ainda da idade dela, essa distância mantém-se sempre. Mas pode ser que corra melhor agora. Acredito que seremos mais amigas aqui na Renascença.