"FC Porto parte em vantagem no clássico contra o Sporting"

Edmilson, antigo avançado do FC Porto e Sporting, acredita que os dragões "partem em vantagem" para o clássico no próximo sábado, em Alvalade. Em declarações a Bola Branca, o brasileiro fala em "maior tranquilidade" da parte do FC Porto, fruto da vantagem pontual no topo da tabela:

"O FC Porto vai jogar muito mais tranquilo, mas um clássico é sempre um clássico e ninguém consegue prever o que pode acontece, porque são os detalhes que mandam. Quem falhar num clássico, perde. Oito pontos é uma vantagem considerável e, por isso, o Porto parte em vantagem", começou por dizer.

O antigo avançado brasileiro, hoje com 47 anos, venceu dois campeonatos no Estádio das Antas, em 1996 e 1997, e outro com o Sporting, em 2000. Para além dos dois "grandes", Edmilson representou ainda o Nacional, Salgueiros e Portimonense.

Edmilson analisa ainda o impacto da ausência de Bas Dost. O holandês não jogou na derrota em Tondela por 2-1 devido a um traumatismo craniano, mas deverá estar apto para defrontar o FC Porto, na partida que encerra a primeira volta do campeonato. Para o antigo extremo, a equipa de Keizer não pode ser "tão dependente de Bas Dost":

"É um jogador inegavelmente diferenciado, mas o Sporting, como equipa grande que é, não pode estar só dependente do Bas Dost, tem de ter alternativas. O Keizer é um grande treinador e vai retificar a situação", diz.

O Sporting, 4º classificado com 34 pontos, recebe o FC Porto, 1º com 42 pontos, no próximo sábado, às 15h30, em Alvalade. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.