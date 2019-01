Stoke anuncia novo treinador e não é Carlos Carvalhal

O Stoke anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Nathan Jones como treinador da equipa principal, depois de ter despedido Gary Rowett.

O treinador português Carlos Carvalhal, que já passou pelo Sheffield Wednesday, do Championship, e pelo Swansea City, da Premier League, foi um dos nomes apontados para assumir o cargo.

O emblema recém-despromovido, atualmente no 14º lugar do Championship com apenas oito vitórias em 29 jogos, recrutou o novo treinador no terceiro escalão inglês, no Luton Town, que seguia em segundo lugar no campeonato.