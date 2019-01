Panetolikos anuncia dois reforços oriundos do Benfica

O Panetolikos anunciou a contratação dos portugueses Pedro Amaral e Guga, por empréstimo do Benfica. O médio e o defesa esquerdo ficam cedidos ao sexto classificado da liga grega até ao final da temporada com opção de extensão do empréstimo por mais uma época.

Guga, médio de 21 anos, era peça importante nas camadas jovens no Benfica, mas duas lesões graves no joelho afastaram-no de competir durante quase duas temporadas. Esta época, o médio era opção regular na equipa sub-23 das águias, na qual disputou 12 jogos e apontou três golos.

Pedro Amaral é defesa esquerdo e fez parte da seleção de Rui Jorge que falhou recentemente a qualificação para o Europeu sub-21 e representava a equipa B das águias desde 2016.

O Panetolikos é atualmente sexto classificado da Liga grega, com 21 pontos em 14 jogos, apenas a três pontos de distância de um lugar europeu. Os dois reforços já treinaram às ordens de Traianos Dellas esta manhã.