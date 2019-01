Cláusula de Militão em janeiro é de 75 milhões de euros

Fora do mercado de transferências de verão, a cláusula de rescisão de Éder Militão passa de 50 para 75 milhões de euros. Ao que Renascença apurou, e ao contrário do que chegou a ser noticiado, a cláusula não desce para 42 milhões e é, inclusivamente, inflacionada em 50%.

Pinto da Costa já garantiu que não haverá saída de jogadores influentes durante o mercado de janeiro, a não ser que algum clube bata a cláusula de rescisão e o jogador aceite a proposta. No caso de Militão, o clube pretendente teria de pagar 75 milhões de euros ao FC Porto para assegurar o central brasileiro, durante o atual mercado de inverno.



O jornal "Marca" reforça, esta quarta-feira, que o Real Madrid tem Militão como alvo prioritário para reforço da defesa.

Militão chegou ao FC Porto esta temporada, proveniente do São Paulo, a troco de quatro milhões de euros e assinou até 2023. O clube brasileiro tem direito a 10% do valor de uma eventual venda. Com a chegada de Pepe, os campeões nacionais ficam com um grupo de cinco centrais no plantel principal: Militão, Felipe, Pepe, Mbemba e Diogo Leite.