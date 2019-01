Luís Castro consciente de que resultados podem ditar "fim de linha" em Guimarães

Luís Castro, treinador do Vitória de Guimarães, está ciente do mau momento de forma que atravessa a equipa vimaranense e reconhece que se o momento continuar, poderá ter de abandonar o comando da equipa.

Depois de uma vitória convincente frente ao Sporting, o Vitória de Guimarães perdeu duas partidas consecutivas, frente ao Nacional e Belenenses. Luís Castro diz ser "um homem em paz" e reconhece que poderá sair caso os resultados não melhorem:

"Sou uma pessoa em paz, porque a minha advém da minha consciência e estou de consciência tranquila. Mas sei que se perder quatro, cinco, ou seis jogos seguidos posso perder tudo o que fiz de bom, e ter de sair. Tenho essa consciência, hoje estou aqui, dedicado e ambicioso, mas se tudo correr mal temos de ir embora", diz.

Luís Castro, que esteve associado ao comando técnico do Reading e do Benfica, acredita que regressará às vitórias já frente ao Moreirense: "Não vimos de resultados positivos, mas não perdemos aquilo que temos connosco, a nossa alma imensa de conquistar vitórias. Há sempre a tentação de se desconfiar, mas temos de retomar a nossa confiança e colocar a nossa identidade no jogo".

O Moreirense ultrapassou o Vitória de Guimarães na classificação e assumiu o 5º lugar da I Liga. Luís Castro deixa grandes elogios à equipa de Ivo Vieira: "Tem feito um trabalho fantástico. A vida não se faz de estatutos, faz-se do dia-a-dia e da prática e isso diz-nos que o Moreirense é uma das grandes equipas do campeonato".

"Espero duas equipas a quererem construir jogo a partir de trás, equipas sempre com a baliza nos olhos e na cabeça", adicionou.

O técnico do Vitória espera "entradas e saídas" neste mercado de inverno, sem saber precisar que peças poderão mexer no plantel: "Vai depender do mercado, mas a instabilidade que se vive é enorme".

O Vitória de Guimarães recebe o Moreirense às 21h15 desta sexta-feira no Estádio D. Afonso Henriques.