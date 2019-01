Presidente do Fátima entende que Rui Vitória "devia ter saído mais cedo do Benfica"

O padre António Pereira considera que Rui Vitória "devia ter saído mais cedo do Benfica". O presidente do Fátima, responsável pela chegada de Vitória ao clube, em 2006, argumenta que o treinador "não tinha equipa para fazer melhor do que fez".

"[A equipa do Benfica] É uma formação frágil, inconstante e não dá garantias. Rui Vitória devia ter saído naquele momento em que a sua continuidade foi posta em causa, em que praticamente foi anunciada a sua saída por Luís Filipe Vieira. Vamos ver o que fará quem vier. Será difícil fazer melhor do que Vitória", ressalva.



O treinador deverá, agora, rumar à Arábia Saudita para assumir o comando técnico do Al Nassr. Na opinião do padre António Pereira, "é uma boa decisão". "Tem uma boa opção, até do ponto de vista financeiro, num ambiente diferente e que lhe vai permitir regressar reforçado", prevê o presidente do Fátima, em entrevista à Renascença.

Rui Vitória está muito perto de ser oficializado como treinador do Al Nassr. O acordo será valido por uma temporada e meia. O técnico vai orientar o atual segundo classificado do campeonato e reencontra Jorge Jesus que treina o líder, Al Hilal.

Rui Vitória vai ter a sua primeira experiência no estrangeiro, depois de uma carreira iniciada no Vilfranquense. Foi no Fátima, onde esteve entre 2006 e 2010, que conseguiu o mediatismo para dar o salto para a I Liga onde treinou Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães e Benfica.