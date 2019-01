Filipe Albuquerque confirmado no Campeonato do Mundo de Resistência

Filipe Albuquerque confirmou, esta segunda-feira, o regresso ao Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) em 2019, com um carro da equipa americana United Autosports, com quem vai disputar também as European Le Mans Series.

O piloto de Coimbra, que foi vice-campeão da segunda categoria, a LMP2, em 2016, fará equipa com o britânico Phil Hanson, aos comandos de um Ligier JS P217. O objetivo será "lutar pelo título".

"Estou muito contente por estar de regresso ao Mundial de Resistência. Em 2016 fiquei em segundo entre os LMP2 pelo que agora só me resta ambicionar chegar ao título", sublinhou o português, que vai disputar também o campeonato americano de resistência, com João Barbosa.

"Acho que estamos no ponto certo para lutar pelo título no WEC mas também no ELMS. Vai ser um ano muito exigente em termos profissionais, competindo em três campeonatos. Mas estou preparado e focado para conseguir os melhores resultados em todas as frentes", concluiu Filipe Albuquerque, citado pela sua assessoria de imprensa.