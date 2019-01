Idrissa Doumbia apontado ao Sporting

O jornal "O Jogo" avança que Idrissa Doumbia vai chegar ao Sporting durante o mês de janeiro. O marfinense, de 20 anos, é médio-defensivo e tem contrato com o Akhmat Grozny até 2023. De acordo com o diário desportivo, os leões pagam uma verba a rondar os dois milhões de euros para garantir o jovem jogador de 1,87m.

Doumbia chegou esta época ao clube russo, proveniente do Zulte Waregem, da Bélgica, onde fez 33 jogos na época passada. O médio tinha contrato com o Anderlecht e jogou, por empréstimo, no Zulte, onde teve oportunidade de jogar na Liga Europa.

Esta temporada, tem 16 jogos pelo Akhmat Grozny e tem um golo marcado.