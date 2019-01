João Sousa eliminado na Nova Zelândia

João Sousa, 44.º do "ranking" mundial de ténis, foi eliminado na segunda ronda do torneio de Auckland, ao perder frente ao britânico Cameron Norrie, 93.º da hierarquia, por 7-6 e 6-4. Norrie qualificou-se para os quartos de final ao vencer o primeiro embate frente ao número um português, finalista do torneio neozelandês em 2017, em uma hora e 35 minutos.

O britânico vai disputar uma vaga nas meias-finais frente ao norte-americano Taylor Fritz (50) que venceu nos "oitavos" o seu compatriota John Isner, primeiro cabeça de série e 10.º do circuito, por duplo 7-6.

Eliminado do quadro de singulares, João Sousa continua em competição na variante de pares. O número um nacional faz dupla com o argentino Guido Pella e nos quartos-de-final do torneio defronta a dupla formada pelo sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus.