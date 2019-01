Jornal "Marca" insisite no interesse do Real Madrid em Militão

Um dia depois do FC Porto ter apresentado Pepe como reforço para o centro da defesa, o jornal espanhol "Marca" insiste no interesse do Real Madrid em contratar Éder Militão. O central, de 20 anos, é, de acordo com o diário, o favorito para reforçar o setor defensivo da equipa treinada por Solari.

Militão tem contrato com o Porto até 2023 e a cláusula de rescisão é de 50 milhões de euros. A "Marca" anota que se a transferência se concretizar antes de 31 de janeiro a cláusula é de 42 milhões de euros, uma informação que a Renascença não conseguiu, ainda, confirmar.

O poder negocial do Real Madrid, junto do FC Porto, é reduzido, senão inexistente. Pinto da Costa já afirmou que em janeiro não sai qualquer jogador influente, a não ser que seja paga a cláusula de rescisão e o atleta em causa aceite a proposta do pretendentes. Neste sentido, o Real, para levar Militão, terá de apontar ao valor da cláusula.

Com a chegada de Pepe, o FC Porto fica com cinco centrais no plantel principal: Militão, Felipe, Mbemba, Diogo Leite e Pepe. Militão foi contratado ao São Paulo, no início da época, e tem 22 jogos realizados pelos campeões nacionais. O central, que completa 21 anos no dia 18 de janeiro, tem uma internacionalização pelo Brasil.