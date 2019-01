Metro de Lisboa. “É o investimento que melhor serve quem vem de fora” da cidade

“Cerca de dois quilómetros e duas novas estações” resumem o próximo passo do Metro de Lisboa que, segundo o ministro do Ambiente, vai melhor servir todos os que diariamente entram na capital.

“Este é o investimento que, sendo na cidade de Lisboa, melhor serve quem vem de fora de Lisboa – como seja quem vem da linha de Cascais e da outra margem, nos barcos que afluem no Cais do Sodré”, afirma João Pedro Matos Fernandes, respondendo assim a quem acusa o Governo de privilegiar o centro da cidade e o turismo em detrimento dos acessos à periferia.

“Estamos a falar de 8,9 milhões de passageiros/ano que vão entrar na rede e o metro já hoje está a crescer. O ano de 2018 fechou com 168 milhões e no ano anterior tinham sido 161. Significa que a oferta já é hoje muito melhor e tínhamos mesmo que consolidar a rede no sítio onde existe uma maior procura”, acrescenta o ministro, que esteve em direto na Manhã da Renascença.

“É a partir do fecho deste anel que nós podemos considerar a expansão radial do próprio metro e também a sua articulação com outros modos de transporte”, acrescenta.

O concurso para a expansão do Metro de Lisboa é lançado esta quarta-feira, com vista a prolongar a Linha Verde, criando duas novas estações na Estrela e Santos.

“O que, em concreto, vamos fazer é uma linha com cerca de dois quilómetros e duas novas estações – Estrela e Santos, a ligar o Rato ao Cais do Sodré – e com isso passará a haver toda uma enorme linha circular na zona onde há mais procura de transporte na cidade de Lisboa”, resumiu João Pedro Matos Fernandes.

O investimento previsto é de 210 milhões de euros e, de acordo com fonte do Ministério do Ambiente citada pela agência Lusa, a empreitada vai ter três fontes de financiamento: o POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (83 milhões), o Fundo Ambiental e recursos próprios do metropolitano, através da alienação de um terreno em Sete Rios.

Quanto aos riscos da obra, apontados pela Agência Portuguesa do Ambiente, inclusive para o Aqueduto das Águas Livres, o ministro do Ambiente responde que “é para isso que se fazem avaliações de impacto ambiental”.

“Uma vez sinalizados esses riscos, ambientais e patrimoniais, a obra tem que correr de forma a garantir que esses riscos sejam apenas potenciais e não se materializem”, resume.