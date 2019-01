Dost "in". Jonas "out"

Com o mercado de transferências a ferver e Pepe em destaque no jornal "O Jogo", "Record" e "A Bola" centram manchetes no boletim clínico de Sporting e Benfica.

"Bas Dost ataca dragões", escreve o "Record". O avançado do Sporting está disponível para o clássico com o FC Porto. Treinou-se ontem sem limitações e joga o clássico.

"Jonas não vai aos Açores", titula "A Bola". Avançado lesionou-se no joelho direito no lance da expulsão em Portimão e não é opção para o jogo com o Santa Clara.

Entre as notas de mercado, os três desportivos assinalaram que Caio Lucas assinou até 2024 pelo Benfica.

"O Jogo" anuncia Idrissa Doumbia, médio-defensivo do Akhmat Grozny, como reforço do Sporting. Os leões reservaram, ainda, Renan até 2023. O clube tem opção de compra no valor de um milhão de euros e já a terá acionado.

"Vim para competir", disse Pepe, na apresentação como reforço do FC Porto. No mercado de treinadores, Rui Vitória certo no Al Nassr.