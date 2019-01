​Emissões de CO2 sobem nos Estados Unidos após anos em queda

As emissões de dióxido de carbono nos Estados Unidos voltaram a aumentar em 2018, depois de três anos em queda.



A estimativa foi avançada esta terça-feira pelo Rhodium Group, uma organização independente de pesquisa.

As emissões de dióxido de carbono aumentaram 3,4% em 2018, depois de três anos em queda, uma inversão que coincide com a chegada de Donald Trump à Casa Branca.

Trata-se da maior subida de produção de CO2, o principal responsável pelo efeito de estufa, desde 2010.

O frio que originou uma maior procura de gás natural para aquecimento das casas e uma economia dependente de combustível para os aviões e camiões são algumas das razões apontadas para este aumento.

Os dados agora conhecidos fazem prever que os Estados Unidos dificilmente vão conseguir atingir as metas definidas no Acordo de Paris, assinado em 2015, e que o Presidente Donald Trump quer rasgar.

Para o objetivo ser cumprido, os EUA terão de reduzir as emissões em 2,6%, em média, nos próximos seis anos, o que representa mais do dobro do ritmo alcançado entre 2005 e 2017.