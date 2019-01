​Banco Mundial prevê "nuvens sombrias" para a economia

O crescimento da economia mundial deverá abrandar para 2,9% este ano, de acordo com as previsões avançadas esta terça-feira pelo Banco Mundial.



No início de 2018 a economia global estava a disparar com todos os cilindros, mas perdeu velocidade durante o ano e a viagem pode ser ainda mais acidentada no novo ano”, alerta a diretora-executiva do Banco Mundial, Kristalina Georgieva.

A mensagem foi deixada num relatório semestral que adverte para “perspetivas sombrias para a economia global”, sobretudo devido ao enfraquecimento das trocas comerciais e do investimento.

De acordo com as novas previsões, a economia mundial vai crescer 3% em 2019, menos uma décima em comparação com o ano passado.

A Zona Euro deverá abrandar o seu crescimento de 1,9% em 2018 para 1,6% em 2019. Os Estados Unidos também descem de 2,9% para 2,5%.

As previsões pouco animadoras do Banco Mundial acontecem numa altura em que Estados Unidos e China estão envolvidos numa guerra comercial, com impacto nas bolsas de todo o mundo.