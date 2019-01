André Sousa leva a melhor sobre Rúben Vezo na Taça do Rei

O Gijón venceu o Valência, esta terça-feira, em casa por 2-1, na primeira mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei, em Espanha.

Dois portugueses em oposição nesta partida: do lado do Gijón, André Sousa foi titular, assim como o central Rúben Vezo no Valência. Gonçalo Guedes continua afastado das opções de Marcelino Toral devido a uma hérnia.

A equipa da casa entrou a vencer logo aos 34 minutos, por Noblejas, um golo assistido pelo médio português André Sousa, que representou o Belenenses na temporada passada. O Valência chegou ao empate aos 45 minutos, por Dani Parejo.

O Gijon selou a vitória já perto do final da partida, aos 79 minutos, por Blackman, um minuto depois de ter entrado em campo.

A partida da segunda mão está marcada para dia 15 de janeiro, no Mestalla.