Há um novo "jackpot" no Euromilhões

Ninguém acertou na chave completa do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, indica o Departamento de Jogos da Santa Casa.

Em jogo no sorteio da próxima sexta-feira está um primeiro prémio com um “jackpot” de 36 milhões de euros.

Um apostador com boletim registado no estrangeiro acertou no segundo prémio. Vai arrecadar 806 mil euros.

A chave do concurso 0003/2019 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 3 - 19 - 22 - 31 - 32 e pelas estrelas 2 e 11.