Tottenham em vantagem sobre o Chelsea na meia-final da Taça da Liga

O Tottenham bateu o Chelsea esta noite por 1-0, na primeira mão da meia-final da Taça da Liga em Inglaterra.

O único golo da partida surgiu ainda na primeira parte, aos 26 minutos, por Harry de Kane, de grande penalidade.

O penálti foi assinalado com a intervenção do videoárbitro, tecnologia que ainda não foi introduzida na Premier League, a principal competição do futebol inglês.

A segunda mão da eliminatória decorre no próximo dia 24 de janeiro, em Stamford Bridge. A outra meia-final vê em oposição o campeão em título Manchester City e o humilde Burton Albion, do terceiro escalão.