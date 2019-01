Marco Silva recebe voto de confiança do Everton. "Vamos continuar com ele"

Fahrad Moshiri, dono do Everton, deu o voto de confiança a Marco Silva, após um período de críticas ao treinador português devido ao sub-rendimento dos "toffees".

A equipa orientada por Marco Silva e com o português André Gomes no plantel segue na 11ª posição da Premier League, apesar do forte investimento em reforços. Ainda assim, o dono do clube não pensa em trocar de treinador:

"Apostámos muito no Marco Silva e por isso vai continuar connosco. Tem o nosso total apoio. Temos tido falta de consistência, mas já fizemos grandes exibições, que é o que temos de repetir na segunda volta do campeonato", disse.

Este é o terceiro clubes inglês da carreira do treinador português, depois de ter orientado o Hull City e o Watford.