José Couceiro: "Os treinadores preferem ter mais jogos no início da época"

José Couceiro, diretor técnico da Federação Portuguesa de Futebol, revela o principal e "unânime" pedido dos treinadores da I Liga: menos jogos entre dezembro e janeiro. Em declarações à margem da reunião de técnicos da I Liga na Cidade do Futebol, José Couceiro, o responsável pela realização da mesma, fala de uma tarde "produtiva":

"Foi uma reunião muito proveitosa, em que o principal tema a ser discutido teve a ver com o volume de jogos nesta altura da temporada. Os treinadores na sua generalidade, para não dizer na unanimidade, acham que o calendário deve ser distribuído de forma diferente".

"Ter demasiados jogos nesta fase da época é prejudicial para as equipas, também relacionado com eventuais lesões dos jogadores. Somos uma das poucas ligas sem um 'break' de inverno, e os treinadores preferem ter mais jogos no início da temporada para ter um momento de recuperação com menos jogos nesta fase", adicionou.

Apenas o Chaves e o Marítimo não se fizeram representar na reunião. O Benfica, atualmente sem treinador, esteve representado por Pietra, elemento da equipa técnica e Luís Castro, treinador do Vitória de Guimarães, também não marcou presença, mas fez-se representar por Vítor Severino, adjunto.