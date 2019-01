​Brexit. Governo britânico sofre derrota no Parlamento

O Governo da primeira-ministra Theresa May sofreu esta terça-feira mais uma derrota no Parlamento britânico em caso de um divórcio sem acordo com a União Europeia.



O resultado da votação foi de 303 contra 296 deputados. Significa que o Governo necessita da aprovação explicita do Parlamento para um Brexit sem acordo antes de poder usar determinados poderes em matéria fiscal.

“Esta votação é um passo importante para evitar um Brexit sem acordo. Mostra que não há uma maioria no Parlamento, no Governo ou no país para abandonar a União Europeia sem um acordo”, afirmou o líder do Partido Trabalhista e da oposição, Jeremy Corbyn.

O Governo de Theresa May desvalorizou o resultado da votação. “Esta emenda não altera o facto de o Reino Unido deixar a UE a 29 de março”, afirmou o porta-voz da primeira-ministra.

O executivo vai continuar a trabalhar com o Parlamento para garantir que o sistema fiscal funcione sem sobressaltos em todos os cenários de Brexit, refere a mesma fonte.