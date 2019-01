Portugueses criam aplicação para avaliar felicidade no Dubai

Os desejos de ano novo passam por desejos de felicidade. Mas até que ponto seremos mesmo felizes? No Dubai existe um Ministério da Felicidade e uma aplicação concebida por portugueses para tirar as dúvidas sobre os índices de felicidade.



Uma aplicação em que o Governo do Dubai verifica os níveis de felicidade dos cidadãos, como estão ao nível da saúde, da habitação e em que conseguem inclusivamente comparar as regiões em que as pessoas se sentem mais felizes.

A “app” tem formulários com várias questões, por exemplo, “se tem médicos por perto, se as autarquias estão a funcionar bem”, explica Jorge Ramos, responsável pela parte da investigação da empresa TIMWE Lab, instalada na Covilhã.

Em declarações à Renascença, acrescenta que “todas as pessoas podem ir à Google Store e ver a aplicação, mas só funciona no Dubai.

Mas não pense que esta é uma aplicação só para dizer mal. É que ao abri-la, os habitantes do Dubai encontram uma aplicação que “dá gosto mexer, com quizzes e jogos pelo meio”, porque se não, “corria-se o risco de conforme o estado de espírito da pessoa, ia-se para ali dizer mal de tudo”, conta Jorge Ramos.

A TIMWE é uma empresa fundada em 2002, com 500 trabalhadores espalhados pelo mundo inteiro, mas foi em 2009 que abriu o centro de investigação na Parkurbis, Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã e foi ali, na Serra da Estrela, que nasceu a aplicação 'appiness’, escrita sem H, como se diz felicidade em inglês.

A criação abriu outras portas à empresa da Covilhã, garante Jorge Ramos, responsável pela parte da investigação da empresa TIMWE Lab.

“Gostaram tanto do nosso trabalho que já estamos a fazer outro tipo de trabalhos para eles. Foi uma aplicação que nos veio dar algum reconhecimento, e já começamos a trabalhar com outros ministérios. Foi uma porta de entrada a partir desta aplicação”, afirma Jorge Ramos.

Da experiência bem-sucedida, Jorge Ramos defende que Portugal também deveria ter um Ministério da Felicidade a até já fez a proposta a quem de direito. “Quando cá veio o primeiro-ministro fiz esse comentário, ele achou piada, pode ser uma ideia para futuro”, sugere.

Certo é que, já houve uma proposta oficial por parte da empresa, para avaliação por exemplo, das questões orçamentais, por parte do eleitorado. “Portugal não tem Ministério da Felicidade, mas tem um orçamento de Estado que pode ser escrutinado”, salienta o responsável Jorge Ramos.

O grupo TIMWE é um fornecedor global de soluções móveis. Uma empresa que trabalha para governos de diversos países, nomeadamente Medio Oriente e América Latina. E a Covilhã é a sede da investigação do grupo.

A maior empresa tecnológica portuguesa que tem um centro de inovação e investigação nacional na Covilhã, desde 2009, exporta 95% da produção e atingiu em 2017 valores na ordem de 500 milhões de dólares.