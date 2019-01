João Henriques quer fazer com o Benfica o que não conseguiu contra FC Porto e Sporting

João Henriques, treinador do Santa Clara, quer vencer o Benfica em casa, na próxima jornada, ao contrário do que aconteceu frente ao FC Porto e Sporting. Em declarações à margem da reunião de treinadores na Cidade do Futebol, o técnico diz que a equipa vai lutar pelos três pontos:

"O Santa Clara vai fazer um jogo à semelhança do que tem feito. Não conseguimos conquistar pontos com o FC Porto e Sporting, só contra o Braga, e queremos fazer isso com o Benfica. É uma equipa forte que não precisa de apresentações, mas podem contar com um Santa Clara competitivo", disse.

Apesar das águias serem orientadas pelo treinador interino Bruno Lage, João Henriques não espera facilitismos:

"O Benfica estará muito forte, sempre, porque tem individualidades que decidem jogos e a equipa não perdeu os seus princípios. O Bruno Lage já estava na casa e conhece a equipa, que é fortíssima e quer reaproximar-se do primeiro lugar porque luta pelo título", adiciona.

Elogios à federação

Os treinadores da I Liga reuniram na Cidade do Futebol para discutir temáticas relacionadas com o calendário das diferentes competições nacionais e tempo útil de jogo, iniciativa elogiada por João Henriques:

"A grande ambição é melhorar o futebol e é partilhada por todos. Há sempre muitos pontos de vista, para os clubes que nos representam nas competições europeias, e para os clubes como o Santa Clara, que não podemos passar três semanas no início da época sem competição. Não devemos acumular jogos em dezembro e janeiro, nem ter paragens de três semanas no início do ano".

O técnico do Santa Clara, o único a falar no final da reunião, deixou elogios à Federação pela iniciativa: "A iniciativa parte da Federação, através do seu diretor técnico [José Couceiro], e estão de parabéns pela iniciativa".