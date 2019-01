Volkswagen. Há uma estrela alemã a cair em Portugal. Porquê?

O problema maior e porventura explicador de todo o processo são as dificuldades financeiras do importador da marca alemã, a Siva. A empresa pertence ao grupo SAG, liderado pelo empresário João Pereira Coutinho, e cujos problemas financeiros se têm agravado.

A outra razão é exógena, aponta: “A passagem para o ciclo de medição de emissões WLTP [procedimento global harmonizado para Veículos Ligeiros que define um padrão para determinar os níveis de CO2, emissões poluentes, consumo de combustível ou energia, e autonomia elétrica para veículos ligeiros] atrasou notoriamente as homologações dos veículos em comercialização do Grupo VW, com impacto negativo nas vendas”.

As marcas representadas pela Siva em Portugal são a VW, a Audi, a Skoda, a Lamborghini, a Porshe e a Bentley. As três primeiras apresentaram resultados “absolutamente desastrosos”.

A explicação para que uma empresa líder de vendas como a Siva tenha caído desta forma é explicada por uma fonte do mercado com a perceção de que houve dinheiro “desviado” entre negócios da SAG. A Siva que sempre deu dinheiro terá financiado outras atividades.

“O negócio é rentável desde que as pessoas façam as coisas como deve de ser”, argumenta.

A situação periclitante da empresa faz com que a venda do importador esteja a ser “tratada com pinças”. Fonte conhecedora do processo de venda afirma à Renascença que há quatro austríacos da Porsche Holding Salzburg a tratar do processo de compra e não há pressa para fechar o negócio.

“Andam a ver os números, com auditores para trás e para a frente. Isto é um negócio de centenas de milhões de euros. Querem saber tudo com todo o cuidado”, explica a mesma fonte.

Negociações demoradas

Para já vai-se jogando no xadrez demorado da negociação. “O Pereira Coutinho quer mais dinheiro, a Porsche quer dar menos, e os bancos não querem perder. A dinâmica habitual”, resume a mesma fonte.

“A VW quer resolver isto. Caiu para um nível mesmo mau. Aliás, se fosse um negócio muito bom já havia outros interessados”, finaliza.

Esteve marcado para setembro o finalizar das negociações, mas agora não há data. A Siva, em resposta à Renascença, diz que não comenta a possível venda da empresa.

Uma das fontes ouvidas, e que conhece bem o trabalho dos concessionários da VW, espera que rapidamente se resolva o problema.

“Se isso não acontecer, vai deixar muitos concessionários numa situação muito difícil. Há compromissos assumidos que podem por em causa a capacidade de sobrevivência”, explica.

A ideia é secundada por outra fonte: “O estado da rede e das marcas é preocupante. A Audi ficou atrás da Volvo. É um absurdo”.

A Nissan, a Fiat e a Citröen foram as marcas que mais capitalizaram com subidas robustas acima dos 15% em qualquer um dos casos.

No conjunto, as três marcas mais vendidas da Siva (Volkswagen, Audi e Skoda) venderam no ano passado menos 9 317 unidades.