Viviano: "Quem substituiu Bruno de Carvalho não contava comigo"

O guarda-redes Emiliano Viviano admite que saiu do Sporting porque não contava para Frederico Varandas, presidente do Sporting que substituiu Bruno de Carvalho, o responsável pela contratação do guardião italiano.

Viviano falou pela primeira vez desde a saída para a SPAL e explicou o motivo do insucesso em Alvalade: "Treinei sempre com o plantel principal, mas fui contratado por um presidente e um diretor desportivo que acabaram por sair. Quem os substituiu não contava comigo", disse, ao portal "estense.com".

O guardião está na SPAL por empréstimo, mas abre à porta para prolongar a estadia no futebol italiano: "A SPAL estava à procura de alguém com experiência e eu quero ajudar a equipa a conseguir a manutenção e também ficar aqui o máximo de tempo possível. Estou muito feliz por voltar a Itália", rematou.

Viviano chegou a estar escalado para o primeiro onze oficial da temporada, no reduto do Moreirense, na primeira jornada. O italiano lesionou-se durante o aquecimento, não jogou, e não somou qualquer minuto com a camisola do Sporting.