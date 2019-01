Salvio: "Rui Vitória fez-me crescer como jogador e homem"

Salvio, extremo argentino do Benfica, admite que está satisfeito com a renovação com as águias e não pensa em sair da Luz. Em entrevista à BenficaTV, o extremo não fugiu à questão sobre a saída de Rui Vitória e deixou um agradecimento ao agora antigo treinador do clube lisboeta:

"Estou muito agradecido por todos os momentos com o Rui Vitória, ajudou-me muito a crescer como pessoa e jogador. Agora estamos com o Bruno Lage e com ele vamos tratar de revertar esta situação".

O internacional argentino estava em último ano de contrato e renovou no dia 1 de janeiro com as águias até 2022, prolongando uma estadia de já oito temporadas:

"Aqui estou muito bem, sou feliz, o que é o mais importante. A renovação é mais um momento lindo aqui no Benfica, um dos muitos que já vivi, e é um momento muito esperado. Tenho uma carreira quase toda construída no Benfica e sem arrependimentos. Quero continuar a crescer aqui e não tenho intenções de sair", disse, fechando a porta a eventuais interessados.

Salvio chegou à Luz, numa primeira passagem, em 2010/11, por empréstimo do Atlético de Madrid. Depois de regressar aos "colchoneros" para a temporada seguinte, Salvio assinou em definitivo pelo Benfica em 2012.



"Sei o que o Benfica representa. Deram-me tudo. Já tive a oportunidade de estar noutros clubes, como o Atlético de Madrid, mas para mim, o Benfica está entre os melhores, não nos falta nada. Quando saí, todos sabiam que a intenção era volta".