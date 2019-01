Conceição e Keizer na reunião de treinadores na Cidade do Futebol

Marcel Keizer, treinador do Sporting, e Sérgio Conceição,técnico do FC Porto, estão presentes na reunião de treinadores da I Liga na Cidade do Futebol, em Oeiras. O Benfica está ainda sem treinador definido, após o despedimento de Rui Vitória, e fez-se representar por Pietra, elemento da equipa técnica encarnada.

A reunião foi organizada por José Couceiro, atual diretor técnico da Federação Portuguesa de Futebol, para discutir temáticas relacionadas com o calendário das diferentes competições nacionais e tempo útil de jogo.

Apenas o Chaves e o Marítimo não se fizeram representar. Luís Castro, treinador do Vitória de Guimarães, também não marcou presença, mas fez-se representar por Vítor Severino, adjunto.



Assim sendo, estão presentes os seguintes treinadores:



Ivo Vieira (Moreirense), Daniel Ramos (Rio Ave), Abel Ferreira (Braga), Costinha (Nacional), Silas (Belenenses), João Henriques (Santa Clara), Jorge Simão (Boavista), António Folha (Portimonense), Vítor Severino (Vitória de Guimarães), Nuno Manta (Feirense), Pepa (Tondela), José Mota (Aves) e Lito Vidigal (Vitória de Setúbal).