Pinto da Costa conta que Pepe preferiu o FC Porto a ganhar "cinco ou seis" vezes mais

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, assume estar muito satisfeito com o regresso de Pepe e pela forma como tudo se processou.



Em declarações ao Porto Canal, esta terça-feira, o líder portista salientou que Pepe é "indiscutivelmente titular da seleção nacional" e revelou que "era uma vontade" de Sérgio Conceição poder contar com o central.

"Estou feliz porque é uma mais-valia para o nosso plantel. Para além de todo o seu valor, sensibilizou-me imenso o entusiasmo dele em vir para o Porto, tudo o que ele abdicou. Eu assisti à pressão sobre ele. Mesmo no dia em que estávamos a conversar de dois grandes clubes europeus onde ele ia ter um contrato cinco ou seis vezes maior do que aquele que vai ter no FC Porto, a sua determinação foi sempre de que queria jogar no FC Porto. Disse ao seu empresário, explicou que este era o seu clube, que era aqui que queria voltar", enalteceu o presidente azul e branco.

Pinto da Costa realçou, também, que Pepe "está inteiramente feliz" por regressar ao FC Porto. "Nós estamos igualmente felizes, porque ao fim de tantos anos fora, com uma carreira internacional em que foi campeão europeu várias vezes, foi campeão da Europa de seleções, tem uma carreira extraordinária, sentir o carinho que ele tem pelo clube de onde saiu há 11 anos é uma coisa que me sensibiliza muito", reconheceu.

Pinto da Costa tem "a certeza" de que Pepe "vai ser muito útil", não só no sentido de rendimento, mas também como exemplo: "Pode ser mais um exemplo para os jovens centrais que nós temos nas nossas equipas e que terão certamente um futuro risonho e fantástico. Por tudo isso foi uma boa jogada de todos em que o Pepe regressasse ao seu clube do coração."