Licor de osso de tigre para financiar a proteção da espécie? Sim, na China

No Parque do Tigre da Sibéria existem mais de 1.300 tigres espalhados por três diferentes localizações. A venda de licor de osso é uma maneira de subsidiar as despesas diárias do parque, confirma um dos guias, citado pela agência Reuters.

O licor é uma maneira de financiar a manutenção do parque, mas não pode ser promovido publicamente, tendo em conta a “sensibilidade da situação”. Pode ser adquirido à entrada do parque, onde é exibido em grandes armários de vidro, e também através da internet.

No Parque do Tigre da Sibéria, na cidade de Harbin, uma garrafa de licor de osso de tigre custa entre 40 e mil dólares. A bebida é legal e reconhecida pelo Departamento de Silvicultura e o Ministério do Comércio chineses.

Segundo o gestor do Parque de Tigres da Floresta do Nordeste, junto à fronteira com a Rússia, a despesa de alimentação com cada tigre é de 435 dólares (379 euros) por mês.

Liu Dan, que cria tigres há mais de 30 anos, tem defendido o levantamento da proibição sobre o comércio de partes do tigre e afirma que os incentivos fiscais não são suficientes para garantir a viabilidade financeira dos parques. No entanto, atualmente, é o dinheiro das entradas que financia estes espaços.

Medicina vs proteção?

Em outubro, depois da pressão de alguns criadores de tigres, o Conselho de Estado da China anunciou que irá substituir a proibição de 1993 ao comércio de ossos de tigre e chifre de rinoceronte, abrindo exceções para "circunstâncias especiais", incluindo pesquisas médicas.

Contudo, em novembro, a medida foi adiada após protestos generalizados de grupos conservacionistas, que temem que qualquer abertura ao comércio legal de partes de tigre seja uma sentença de morte para a espécie.

Os estudiosos da diversidade biológica defendem que não existe necessidade científica ou médica que justifique o uso de chifres de rinoceronte e ossos de tigre na medicina tradicional chinesa.

O osso do tigre, por exemplo, é frequentemente usado para tratar artrite e dores articulares, mas existem dezenas de outras ervas com propriedades similares, afirma Eric Karchmer, diretor de medicina do Dao Labs.

O debate sobre o levantamento da proibição do comércio de ossos de tigres ocorre numa altura em que a China procura desenvolver a sua indústria de medicamentos tradicionais, avaliada em cerca 50 mil milhões de dólares por ano, e posicioná-la como um pilar fundamental da sua estratégia de desenvolvimento de infraestrutura e investimentos em países da Europa, Ásia e África.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) prepara-se, aliás, para reconhecer oficialmente, em 2020, a medicina tradicional chinesa como parte do seu compêndio médico global, segundo avança o “Nature International Journal of Science”.

A China fez avanços significativos na proteção da vida selvagem nos últimos anos, incluindo a proibição total do comércio do marfim e planeia abrir uma das maiores reservas mundiais de tigres selvagens no nordeste em 2020.

A organização não-governamental World Wildlife Fund (WWF) diz que a China tem entre 40 e 50 tigres selvagens na China, num total de 3.900 em todo o mundo. Grupos de conservação estimam que existem mais de 6.500 tigres de criação em cerca de 200 instalações chinesas.