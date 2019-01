Pepe em estreia no arranque da preparação do FC Porto para Alvalade

Pepe foi a grande novidade no treino do FC Porto, esta terça-feira. Os campeões nacionais arrancaram a preparação para o clássico com o Sporting, em Alvalade, a contar para a 16.ª jornada do campeonato.

O central internacional português, de 35 anos, cujo regresso o FC Porto oficializou esta terça-feira, já esteve às ordens de Sérgio Conceição.

Em sentido contrário, o treinador portista não pôde contar com Bruno Costa, que realizou treino integrado condicionado, e com Otávio e Aboubakar, que fizeram treino condicionado e trabalho de ginásio.

O próximo treino portista está marcado para quarta-feira, às 11h00.

A reestreia de Pepe de azul e branco pode fazer-se no sábado, às 15h30, no Estádio de Alvalade. O Sporting-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.