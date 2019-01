Barcelona prepara próxima época com contratação de central de 19 anos

O Barcelona anunciou, esta terça-feira, a contratação para a próxima época do central francês Jean-Clair Todibo.

No site oficial, o clube espanhol explicou que, por acabar contrato com o Toulouse a 30 de junho de 2019 - ainda não assinou contrato profissional -, Todibo rumará a Camp Nou "livre de custos de transferência". O Barcelona não revelou a duração do contrato do defesa de 19 anos.

Apesar de jogar preferencialmente no centro da defesa, Todibo pode também alinhar no meio-campo. No comunicado, o Barça destaca o "grande poder físico" e o "bom jogo aéreo" de Jean Clair-Todibo.

Todibo conquistou a titularidade no Toulouse no início da época, tendo feito os primeiros dez jogos completos. No entanto, foi afastado ainda em novembro, por se recusar a assinar contrato profissional.