Portugal? "Não está bem nem mal. Está uma porcaria, à conta dos partidários"

E servindo-se de uma alegoria explica que “as nossas casas, as pessoas tinham complexos de estarem sujas, porque tinham ciscos, porque tinham ramos para acender as fogueiras. Mas não, aquilo era fruto da época, fruto do tempo. E agora, com tudo limpo, há o todo que não está perfeito. Porquê? Porque os políticos fazem tudo muito bem, mas as inspeções têm que existir, infelizmente não vão a tempo. As desgraças acontecem e é isso que tinha que se evitar. Grandes políticos afastam desastres e em Portugal não se têm afastado os desastres. Eles têm sido contínuos, asneira atrás de asneira. E mesmo morrendo as pessoas, eles não aprendem”.

Ao lado está Olivério Sanches de 85 anos, e com toda a naturalidade responde que, “segundo diz o primeiro-ministro, isto está uma maravilha”. Mas, ele entende que não é bem assim, “porque tem os professores, tem essa malta toda que têm direito e não veem nada. No orçamento do ano passado pôs que tinha verba para resolver o problema, mas não resolveu e continua a não resolver”.

Sobre o estado do país, Sérgio Costa, de 78 anos, agricultor, diz que “nem está bem nem está mal. Está uma porcaria, à conta dos partidários”. Já Lurdes Macedo, de 60 anos, entende que “anda tudo muito torto para um lado e para o outro. Uns puxam para um lado, outros puxam para o outro e as coisas não estão como deve ser.”

Emília é uma das habitantes de Tresminas, uma aldeia do concelho de Vila Pouca de Aguiar, terra do ouro descoberto e explorado durante séculos pelos Romanos, que ali construíram o maior complexo mineiro da Europa.

“Há também políticos que não aprendem”, diz Emília Costa, de 62 anos. “Resolvem as desgraças com subsídios, com abraços, com mágoa, mas, no fundo, no fundo, nós precisávamos que fossem mais atentos e que se evitassem essas coisas”, porque “um Portugal pequenino é fácil de governar”.

Lurdes Macedo nota que “há alguns homens a sério, mas são poucos. E mulheres, também. Depois, uns cortam as pernas aos outros. Mesmo que sejam bons e que saibam o que hão de fazer, depois, os outros cortam-lhe as pernas, porque eles não conseguem andar”.

E António Teixeira, presidente da Junta de Freguesia de Tresminas, que afinal também é político, defende que a política deve assentar na ética.

E servindo-se de um ‘post’ que viu nas redes sociais exemplifica: “Vi que um homem era medido por zeros. Então, dizia lá o senhor árabe que o homem vale 1 ponto, se tiver ética. Vale um 1. E depois vamos somar: pomos-lhe um zero, se for inteligente, um zero, se for esperto, um zero, se for bonito… Mas, se lhe tirarmos o 1, que é a ética, ficamos sem nada, ficamos com três zeros. Vamos ficar todos a torcer, para que os políticos sejam escolhidos com este 1”.

Futurando para dentro…

Apesar de as eleições legislativas estarem à porta, Lurdes Macedo acha que “não vão conseguir renovar as coisas como Portugal merecia, como nós precisamos”, porque “há muita corrupção, há outras coisas também e não conseguimos ir a lado nenhum, enquanto não houver homens sérios, honestos”.

“Eu julgo que não vai mudar nada. A coisa vai continuar da mesma maneira”, atalha Olivério Sanches.

António Teixeira frisa que “vamos ter que decidir e seja o que o povo quiser”, mas alerta que “muitas vezes não adianta muito andarmos à procura de quem escolher”. Entende, no entanto, que, “se as escolhas forem pautadas pela ética, a pensar no próximo, a pensar no igual, a pensar no país, na nossa pátria, onde nós nascemos…, se for assim, as coisas podem correr bem. É disso que estou à espera, de políticos que pensem num Portugal com um todo e não pensem num Portugal só Porto e Lisboa e se esqueçam do interior”.

“O interior tem coisas muito bonitas para oferecer. Tem gente fantástica. Saem daqui grandes homens, grandes pensadores. As raízes do país, se calhar, não estão no litoral, estão aqui, no interior”, considera o autarca de freguesia.

Também Liliana Alves, de 38 anos, guia do Centro Interpretativo de Tresminas, manifesta “o desejo que se comece a dar mais valor àquilo que é nosso, que se comece a dar mais valor ao interior de Portugal. Precisamos muito disso. E, se as coisas forem mudando aos poucos, acreditamos que, com isso, nos traga mais benefícios, mais pessoas e mais melhorias a todos os níveis. Só assim é que podemos receber ainda melhor os nossos visitantes”.

“É importante que o interior de Portugal seja valorizado também. Somos um país muito pequeno e parece que ele é ainda mais pequeno, porque está concentrado apenas em alguns pontos e era importante alargarmos o raio de ação. Notam-se as grandes diferenças entre o litoral e o interior. Era bom que se começasse a pensar de outra maneira”, sublinha Liliana.