Caio Lucas aprovado. "Benfica está a fazer uma grande contratação"

Leonardo Pereira, jogador do Al-Jazira que jogou várias vezes contra Caio Lucas no campeonato dos Emirados Árabes Unidos, acredita que o extremo brasileiro é uma grande contratação para o Benfica.

Em entrevista a Bola Branca, Leonardo Pereira enaltece o "potencial muito grande" que Caiu Lucas tem demonstrado no Al Ain, dos Emirados, e na sua passagem pelo Kashima Antlers, do Japão.

"É um jogador com características de um futebol alegre, futebol para a frente, um jogador que gosta das jogadas individuais. Defrontei-o algumas vezes aqui no campeonato dos Emirados e também na final da Champions League da Ásia. Um excelente jogador. Tenho a certeza de que o Benfica está a fazer uma grande contratação", refere.



Caio não terá dificuldades para se adaptar à Luz



Quanto à adaptação do jovem jogador, Leonardo Pereira reforça que Caio Lucas não terá nenhum problema em adaptar-se ao Benfica e que tem muita qualidade tática e técnica para mostrar no clube da Luz:

"O Caio é um jogador jovem, acrescenta muito a nível tático, creio que ele não terá nenhum problema até mesmo sobre treinadores. Já no Al Ain, os treinadores eram europeus. Acredito que ele não vai ter nenhuma dificuldade de adaptação nessa questão tática e técnica. É um jogador que tem muita qualidade, um jogador jovem, que tem muita força. Não vai ter nenhum problema para poder ajudar a equipa no sistema tático."

Leonardo Pereira revela, ainda, o excelente desempenho do jogador brasileiro, que foi considerado o segundo melhor jogador no Mundial de Clubes, a seguir a Gareth Bale, do Real Madrid. Caio Lucas gosta mais de jogar pelo lado esquerdo, mas também pode jogar pelo direito.

“É um jogador que a extremo, gosta mais de jogar pelo lado esquerdo. Ele no Al Ain tem tido um excelente desempenho, é um jogador que apesar de jovem tem bastante personalidade, principalmente num ponto muito forte no um contra um. É um jogador que pode jogar pelo lado direito e também atrás do avançado”, analisa Leonardo Pereira.