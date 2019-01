Pedro Emanuel explica desacato com Jorge Jesus. "Emoções ao rubro e palavras em exagero"

Pedro Emanuel, atual treinador do Al Taawon da Arábia Saudita, entrou num "bate-boca" com Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, no final de uma partida do campeonato saudita que terminou com um empate a duas bolas.

Em declarações à Renascença, o técnico português de 43 anos acredita que o que se passou "não foi nada de especial" e remete para as "emoções de um jogo".

"Todos sabemos o que é o calor do jogo. No final, as emoções estão ao rubro e acabamos, muitas vezes, por dizer coisas em exagero. O final também foi muito atribulado no sentido de o árbitro ter dado oito minutos de desconto e nós sofrermos o golo do empate quando estávamos em vantagem e isso também foi algo que levou ao que aconteceu, que não foi nada de especial", disse.

Recorde o momento entre os dois técnicos: