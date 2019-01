Treinadores da I Liga discutem calendarização e tempo útil de jogo

A Federação Portuguesa de Futebol organiza um encontro entre os treinadores da I Liga, esta terça-feira, na Cidade do Futebol, para discutir assuntos como a calendarização da temporada e o tempo útil de jogo.

A calendarização tem sido tema de protesto para os treinadores dos clubes primodivisionários, que se queixam do desequilíbrio: congestão de encontros em certas fases da época e competição a menos noutras.

O tempo de jogo também tem sido tema de polémica. Um estudo do Observatório de futebol CIES revelou, recentemente, que Portugal tem o campeonato com menos tempo útil de jogo entre as ligas europeias. Dos 90 minutos, apenas em 50,9%, em média, se joga efetivamente futebol.

A reunião inicia-se às 15h30 e será fechada à comunicação social, embora os intervenientes possam prestar declarações à chegada, pelas 14h30, e à saída, após a reunião. José Couceiro, diretor técnico nacional da Federação, marcará presença no encontro de treinadores.