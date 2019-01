Vinte alunos agredidos à martelada numa escola na China

Vinte crianças ficaram feridas esta terça-feira num ataque a uma escola primária, em Pequim, na China.

As crianças, três das quais estão em estado grave, foram agredidas com um martelo, segundo as autoridades locais.

O ataque foi levado a cabo por um homem, que é funcionário da escola, tendo sido contratado para fazer trabalhos de manutenção. Tem 49 anos.

Segundo as autoridades regionais, o contrato do funcionário terminava no final de janeiro e apesar de a direção da escola estar a procurar uma nova posição, o homem terá atacado as crianças “para descarregar a sua revolta”, diz a Agence France Presse.

Os ataques a escolas na China têm sido recorrentes ao longo dos últimos anos. Em abril de 2018 um homem de 28 anos matou nove alunos de liceu, alegadamente em represália por ter sofrido bullying na mesma escola, anos antes. Em setembro do mesmo ano foi executado.

Ainda em 2018, um homem de 39 anos atacou estudantes à facada numa escola e em janeiro de 2017 um agricultor agrediu 12 crianças num infantário, também com uma faca, tendo sido executado na sexta-feira passada.